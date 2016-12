Mit fortschreitender Technologie werden immer häufiger unbemannte Drohnen in Kriegs- und Krisengebieten eingesetzt. Der Job des Drohnenpiloten, der die Fluggeräte aus der Sicherheit eines tausende Kilometer weit entfernten Kontrollzentrums steuert, gehört dabei zu den eher unbeliebten Jobs im Militär. Nicht selten werden Drohnenpiloten als teilnahmslose Killer angesehen, die mit einem simplen Knopfdruck Menschenleben auslöschen - aufgrund der hohen, psychischen Belastung finden sich offenbar immer weniger Bereitwillige für den Job. Ein ehemaliger Kommandant der britischen RAF (Royal Air Force) hat nun möglicherweise einen neuen Lösungsansatz für das Problem. Wie der Guardian berichtet, hat Ex-Air-Marshall Greg Bagwell, der für den Drohneneinsatz in Syrien zuständig war, vorgeschlagen, die Luftwaffe müsse die Rekrutierung "18- und 19-Jähriger direkt aus dem PlayStation-Schlafzimmer" austesten.

Der in diesem Jahr in Rente gegangene Kommandant hatte einige der kontroversesten Drohnenluftschläge gegen die Terrororganisation Islamischer Staat im Irak und in Syrien beaufsichtigt. Im Hinblick auf den stetig wachsenden Bedarf neuer Dronenpiloten erklärte er: "Wir müssen ausprobieren, ob wir junge 18- oder 19-Jährige aus ihrem PlayStation-Schlafzimmer in eine Reaper-Kabine setzen und sagen können: 'Okay, du bist noch nie ein Flugzeug geflogen, aber das macht nichts, du kannst das hier bedienen'". Als Drohnenpilot brauche man ein gutes Gefühl für die dreidimensionale Umgebung, auch wenn man 3.000 Meilen weit entfernt sei. Es sei ein dreidimensionales Schachspiel im Kopf, so Bagwell. Zusätzlich zu neuen Rekrutierungsmöglichkeiten fordert der ehemalige Kommandant zudem eine Überarbeitung der Gesetze - Drohnenpiloten sollten sich eher im Klaren darüber sein, was sie dürfen, und was nicht.

Quelle: The Guardian