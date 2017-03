Candy Crush: TV-Show läuft in diesem Sommer an

Nein, es ist kein Aprilscherz, denn dafür ist es noch viel zu früh. Candy Crush, das beliebte casual Mobile Game, erhält eine eigene TV-Show. Diese wird auf dem US-amerikanischen Sender CBS am Sonntag zur Primetime ausgestrahlt. Der Startschuss dafür fällt am 9. Juli 2017. In der TV-Gameshow treten zwei Personen gegeneinander an. Wie von CBS selbst beschrieben wird, werden die Teilnehmer "ihren Verstand und ihr körperliches Geschick dazu verwenden, um sich auf riesigen, interaktiven Spielbrettern unter Zuhilfenahme von Next-Generation-Technologie gegeneinander in Candy Crush zu messen und zu Champions gekrönt zu werden." Laut der Beschreibung scheint die Show ein echtes Highlight zu werden, wie genau das aber letztendlich aussehen und Zuschauer vor den Bildschirm fesseln soll, können wir uns aktuell noch nicht so recht vorstellen.

Dass Videospiele eigene Fernsehsendungen oder Kinofilme bekommen ist derweil nichts Ungewöhnliches. Ende der 80er Jahre debütierten Super Mario und sein Bruder Luigi in der The Super Mario Brothers Super Show auf heimischen Flimmerkisten. Darin zu sehen waren neben realen Darstellern auch Zeichentrickfilme von The Legend of Zelda, Captain N. The Game Master oder auch den Super-Mario-Gebrüdern selbst. Sega-Konkurrent Sonic hatte auch eine eigene Zeichentrickserie, die von 1993 bis 1994 lief und Adventures of Sonic the Hedgehog hieß.

Daneben schafften es auch Mega Man, Donkey Kong, Earthworm Jim, die Haudrauf-Brüder Billy und Jimmy von Double Dragon, oder auch Dante aus Devil May Cry mit eigenen Shows ins Fernsehen. Die lustigen Vögel aus Angry Birds debütierten letztes Jahr in Angry Birds - Der Film sogar auf internationalen Kinoleinwänden. Die Crew von Street Fighter erhielt ebenso einen Kinofilm in den 90ern und erlebte 2014 ein Revival in der sehr guten Webserie Street Fighter: Assassin's Fist. Das sind nur wenige Beispiele bekannter Franchises, die es ins Tagesprogramm oder ins Kino schafften. Was ihr euch von der Candy Crush TV-Show erwartet, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen. Ob es die Show auch ins Deutsche Fernsehen schafft, ist bisher nicht abzusehen.

