Anstelle in der Freizeit Videospiele zu zocken, sollten Menschen lieber einen IT-Kurs besuchen oder Englisch lernen, behauptete Frank-Jürgen Weise, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bundesagentur für Arbeit. Nicht dass Videospiele prinzipiell schlecht seien, wird als Grund angegeben, vielmehr geht es dabei um den stetig voranschreitenden und nicht mehr aufzuhaltenden technischen und digitalen Fortschritt, der weltweit passiert. Der genaue Wortlaut wird folgendermaßen wiedergegeben: "Und da kann ich jedem einzelnen nur die gute Empfehlung geben, sich darauf einzustellen. Da müssen die Menschen entscheiden, ob sie Computerspiele machen oder einen IT-Kurs belegen und ob sie in der Freizeit auch mal Englisch lernen"

Rasend schnelle technologische und digitale Entwicklung - Wirtschaft 4.0 und ihre Herausforderungen

Die rasend schnelle Entwicklung stelle Arbeitnehmer vor neue Anforderungen und erfordere von jedem einzelnen die Bereitschaft, sich rechtzeitig darüber zu informieren und darauf anzupassen. Der technologische Fortschritt wirke sich auch auf die Arbeit des Einzelnen aus und sehr viele Beschäftigte würden davon betroffen sein. "Diese Veränderungen durch die Digitalisierung werden in der Wirtschaft, am konkreten Arbeitsplatz kommen. Und die hält auch niemand auf in dieser Weltwirtschaft auf", lässt sich Weise zitieren. Die sogenannte Wirtschaft 4.0 stehe kurz bevor und werde auch Einzug in die Fabrikhallen halten, die dauerhaft mit dem Internet verbunden sein werden.

Dabei beruft sich der Chef der Bundesagentur für Arbeit auf Arbeitsmarktforscher, die in Deutschland bis zum Jahr 2025 einen Verlust von 1,5 Millionen Arbeitsstellen bei einer gleichzeitigen Entstehung von 1,5 Millionen neuer Jobs prognostizieren. Dadurch fielen zwar unterm Strich keine Stellen weg, jedoch müssten sich Hunderttausende Beschäftigte beruflich neu orientieren.

Laut dem Bundeswirtschaftsministerium zeigt sich die zuvor genannte Wirtschaft 4.0 durch eine Digitalisierung und Verschmelzung von modernster Kommunikations- und Informationstechnologie und der Produktion in Wirtschaftsbetrieben. Intelligente Roboter sollen dabei autonom Arbeitsläufe organisieren und durchführen, Service-Roboter mit Menschen kooperieren, Fertigungsprozesse selbstständig ablaufen und Mängel und Nachschub selber reguliert werden.

Quelle: finanztreff.de