BIU: Spiele-Fan-Artikel bei deutschen Gamern sehr beliebt

Videospiele erscheinen heutzutage meistens in verschiedenen Varianten. Von der normalen Ausgabe, bei der lediglich das Spiel in der Hülle beiliegt, über Steelbooks bis hin zu mehreren Hundert Euro teuren und teils limitierten Sammler-Editionen mit Badges, Artbooks und Statuen - für jeden Geschmack und Geldbeutel ist meistens etwas dabei. Wie der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) nun herausgefunden hat, sind Merchandise und Fan-Artikel gerade bei deutschen Gamern sehr beliebt. Mehr als jeder vierte Gamer - um genau zu sein 30 Prozent - kauft gerne Sammler-Editionen von Computer- und Videospielen. Hinzu kommt: Weitere 13 Prozent der Gamer in Deutschland können sich in Zukunft vorstellen, Fan-Artikel zu kaufen. Jeder zehnte Spieler hierzulande kauft hin und wieder oder sogar regelmäßig Merchandise-Artikel.

Für die Umfrage wurden deutsche Internetnutzer ab 16 Jahren befragt. Am beliebtesten sollen diese Artikel dabei in der Altersgruppe zwischen 25 bis 34 Jahren sein - hier greift knapp die Hälfte (48 Prozent der Spieler) zumindest hin und wieder oder regelmäßig zu Merchandise. Auch Gamer im Alter zwischen 35 bis 44 Jahren scheinen Fan-Artikel zu mögen - hier kaufen knapp vier von zehn (37 Prozent) der deutschen Spieler ab und zu oder sogar regelmäßig Fan-Artikel. Das Verhältnis von Männern und Frauen, die entsprechende Artikel zu Games kaufen, ist dabei recht ausgeglichen: Insgesamt greifen 33 Prozent der männlichen Spieler in Deutschland hierzu. Bei den Spielerinnen sind es 28 Prozent.

"Das Angebot von Fan-Artikeln für Games hat sich in den vergangenen Jahren stark verbreitert und ist deutlich vielfältiger geworden", sagt BIU-Geschäftsführer Dr. Maximilian Schenk. "Der Umsatz, der durch den Verkauf von Merchandise-Artikeln rund um Computer- und Videospiele erwirtschaftet wird, ist dabei zu einer wichtigen Säule des Games-Markts geworden." Wie steht ihr zu dem Thema Fan-Artikel und Sammler-Editionen? Interessieren euch solche Angebote gar nicht oder legt ihr gerne ein paar Scheine mehr auf den Tisch, um exklusive Boni wie Artbooks oder Mini-Statuen euer Eigen nenen zu dürfen? Nutzt doch die Kommentarfunktion unterhalb dieser Zeilen und lasst es die Community und uns wissen!

Quelle: BIU Pressemitteilung