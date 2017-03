81-jährige lernt Programmieren und erschafft eigenes Spiel

Mit 81 Jahren gehört man noch lange nicht zum alten Eisen und muss nicht zwingend eine schlechte Meinung von Videospielen haben. Das bewies nun eine 81-jährige Japanerin, indem sie sich das Programmieren beibrachte und ein eigenes Mobile-Game entwickelte. Masako Wakamiya hat über vier Dekaden lang für eine Bank gearbeitet, mit 60 Jahren entscheid sich die Dame dann, einen anderen Weg einzuschlagen. Sie fing an Computer zu nutzen und sich für die Technik sowie Softwareentwicklung zu interessieren. 20 Jahre später schreiben wir das Jahr 2017 und Wakamiya hat nun im Alter von 81 Jahren ihr erstes eigenes Game entwickelt und veröffentlicht.

Erschienen ist "Hinadan" in Apples App Store und kann kostenlos herunterladen werden. Hinadan ist eine Kombination der Wörter "hina" (Puppe) und "dan" (Stufe). Im Game müssen Spieler auf vier Ebenen 12 Puppen in die korrekte Position bringen. Wie Mashable berichtet schrieb die Entwicklerin in einer Mail, dass sie von einer jungen Person aus Sendai im Programmieren unterrichtet wurde. Die Lehrstunden erfolgten per Skype und Facebook Messenger.

"Der Grund, diese App zu entwicklen", so Wakamiya, "ist, dass viele Smartphone-Games für junge Menschen gedacht sind. Es gibt fast keine Apps für Ältere. Ich möchte damit alte Menschen dazu ermutigen, sich mit dem Medium Computer auseinanderzusetzen und Spaß damit zu haben." In einem TEDx-Gespräch in Tokio sprach die Dame 2014 über "aktives Älterwerden" und die digitale Welt. Den empfehlenswerten Beitrag könnt ihr euch im nachfolgenden Video anschauen.