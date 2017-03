Breath of the Wild auf PC, Playstation 5, Uncharted 4: The Lost Legacy - Video-News am 10. März

Zelda: Breath of the Wild

10.03.2017 um 15:30 Uhr The Legend of Zelda: Breath of the Wild läuft auf dem PC! Den Entwicklern eines Emulator-Programms ist es gelungen das aktuelle Zelda auf einem Rechner zum Laufen zu bringen. Allerdings treten aktuell noch zahlreiche Probleme auf. Zum Thema Playstation 5 hat sich nun ein weiterer Branchen'-Analyst zu Wort gemeldet. Dieser sieht den Release der neuen Konsole schon in Kürze und geht dabei von beachtlicher Grafikleistung aus. Außerdem in den Video-News: Neue Details zum Standalone-DLC The Lost Legacy von Uncharted 4 und übertragbare Speicherstände bei Mittelerde: Schatten des Krieges. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 10. März!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild läuft auf dem PC! Den Entwicklern eines Emulator-Programms ist es gelungen das aktuelle Zelda auf einem Rechner zum Laufen zu bringen. Allerdings treten aktuell noch zahlreiche Probleme auf. Zum Thema Playstation 5 hat sich nun ein weiterer Branchen'-Analyst zu Wort gemeldet. Dieser sieht den Release der neuen Konsole schon in Kürze und geht dabei von beachtlicher Grafikleistung aus. Außerdem in den Video-News: Neue Details zum Standalone-DLC The Lost Legacy von Uncharted 4 und übertragbare Speicherstände bei Mittelerde: Schatten des Krieges. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 10. März!

