Zelda: Breath of the Wild, Outlast 2, Horizon: Zero Dawn:

Zelda: Breath of the Wild, Outlast 2, Horizon: Zero Dawn: Video-News am 22. Februar

1 "Zelda: Breath of the Wild, Outlast 2, Horizon: Zero Dawn: Video-News am 22. Februar"

Zelda: Breath of the Wild, Outlast 2, Horizon: Zero Dawn: Video-News am 22. Februar

05:29 Zelda: Breath of the Wild, Outlast 2, Horizon: Zero Dawn: Video-News am 22. Februar

22.02.2017 um 15:30 Uhr Nintendo äußert sich zur Kritik am Season-Pass von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dass Inhalte bewusst zurückgehalten würden, schließt Big-N in einem Statement konsequent aus. Outlast 2 hat endlich einen Release-Termin. Ein Online-Händler hat den Titel in der "Outlast Collection" gelistet. Demnach kommen Horror-Fans schon sehr bald wieder auf ihre Kosten. Außerdem in den Video-News: Erste Infos zum Season-Pass von Nioh und PS4-Pro-Support für Horizon Zero Dawn. Alle Neuigkeiten erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 22. Februar!

video

1221483

Video-News

Zelda: Breath of the Wild, Outlast 2, Horizon: Zero Dawn: Video-News am 22. Februar

Nintendo äußert sich zur Kritik am Season-Pass von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dass Inhalte bewusst zurückgehalten würden, schließt Big-N in einem Statement konsequent aus. Outlast 2 hat endlich einen Release-Termin. Ein Online-Händler hat den Titel in der "Outlast Collection" gelistet. Demnach kommen Horror-Fans schon sehr bald wieder auf ihre Kosten. Außerdem in den Video-News: Erste Infos zum Season-Pass von Nioh und PS4-Pro-Support für Horizon Zero Dawn. Alle Neuigkeiten erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 22. Februar!

http://www.videogameszone.de/Video-News-Thema-261341/Videos/Zelda-Breath-of-the-Wild-Outlast-2-Horizon-Zero-Dawn-1221483/

http://www.videogameszone.de/screenshots/medium/2017/02/Games-TV-24-Daily-22.02.2017_b2teaser_169.jpg

video-news

videos

http://vcdn.computec.de/ct/2017/2/73011_sd.mp4