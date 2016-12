Zelda: Breath of the Wild, Death Stranding, Hellblade: Video-News am 2. Dezember

Zelda: Breath of the Wild, Death Stranding, Hellblade:

02.12.2016 um 15:30 Uhr Overwatch ist das Spiel des Jahres! Bei den Game Awards in LA räumte der Blizzard-Titel in vier Kategorien ab. Außerdem gab es neue Trailer zu The Legend of Zelda Breath of the Wild und Death Stranding zu sehen, die beide für viel Aufruhr sorgten. Entwickler Ninja Theorie bestätigte nun, dass Hellblade nun doch nicht mehr 2016 erscheinen soll. Die Gründe für diese Verschiebung sind zahlreich. Alle Infos zu diesen und weiteren Themen erfahrt ihr in unseren Video-News Games TV 24 Daily am 2. Dezember.

