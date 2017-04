1 "Xbox vs. Playstation, Persona 5, Dawn of War 3, Zelda: Video-News am 6. April"

06.04.2017 um 15:30 Uhr Xbox One oder Playstation 4, welche Konsole ist cooler? Dieser Frage hat sich nun eine Studie von Internet-Gigant Google angenommen. Das Resultat dürfte zumindest deutsche Spieler überraschen! Spoiler-Alarm bei Persona 5! Entwickler Atlus droht Let' Playern und Streamern mit harten Strafen. Außerdem in den Video-News: Warhammer 40k Dawn of War 3 könnt ihr noch vor Release völlig kostenlos spielen und die Zelda-Entwickler sprechen über die Zukunft der Reihe und das nächste Abenteuer von Spitzohr Link. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 6. April 2017!

