Shadow of the Colossus: Neuauflage ist ein Remake, kein Remaster

Nächster Artikel Shadow of the Colossus: Neuauflage ist ein Remake, kein Remaster

Nächster Artikel Shadow of the Colossus: Neuauflage ist ein Remake, kein Remaster

Horizon: Zero Dawn The Frozen Wilds

Horizon: Zero Dawn The Frozen Wilds - Deutscher Preis bekannt - Rabatt für PS-Plus-Mitglieder

Wolfenstein 2: The New Colossus

Wolfenstein 2: The New Colossus - blutiger Story-Trailer erklärt das Setting

Age of Empires Definitive Edition, Beyond Good & Evil 2 u. m.:

1 "Xbox One X vs PS4, Horizon: Zero Dawn, Brothers in Arms - Gamesworld E3 Daily vom 15. Juni"

15.06.2017 um 15:30 Uhr Xbox One X: Ausgebremst wegen PS4? Horizon: Zero Dawn - Frozen Wilds - die DLC-Details! PS4: Kein Crossplay? Zu den Gründen. Brothers in Arms: Fortsetzung? Ohne Ubisoft. Das und mehr in der E3-Spezialausgabe der Gamesworld E3 Daily News vom 15. Juni!

Xbox One X vs PS4, Horizon: Zero Dawn, Brothers in Arms - Gamesworld E3 Daily vom 15. Juni

19:20 Xbox One X vs PS4, Horizon: Zero Dawn, Brothers in Arms - Gamesworld E3 Daily vom 15. Juni

video

1230645

Video-News

Xbox One X vs PS4, Horizon: Zero Dawn, Brothers in Arms - Gamesworld E3 Daily vom 15. Juni

Xbox One X: Ausgebremst wegen PS4? Horizon: Zero Dawn - Frozen Wilds - die DLC-Details! PS4: Kein Crossplay? Zu den Gründen. Brothers in Arms: Fortsetzung? Ohne Ubisoft. Das und mehr in der E3-Spezialausgabe der Gamesworld E3 Daily News vom 15. Juni!

http://www.videogameszone.de/Video-News-Thema-261341/Videos/Xbox-One-X-vs-PS4-Horizon-Zero-Dawn-Brothers-in-Arms-1230645/

http://www.videogameszone.de/screenshots/medium/2017/06/Gamesworld-Daily-News-15.06.2017-Thumb_b2teaser_169.jpg

video-news

videos

http://vcdn.computec.de/ct/2017/6/74495_sd.mp4