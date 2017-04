10:16

Xbox Scorpio, Steam, Bayonetta für PC: Die Gamesworld Weekly Newsshow KW 14 Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D73578%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1225182%26product%5Fid%3D261341%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]73578[/ctecvideo]

Xbox Scorpio, Steam, Bayonetta für PC: Die Gamesworld Weekly Newsshow KW 14

08.04.2017 um 15:30 Uhr Wir blicken zurück auf die spannendsten News der letzten Woche: Steam startet eine Offensive gegen schlechte Spiele, das nächste Bayonetta erscheint für den PC und Jak and Dexter bekommen ein HD-Makeover. Im Thema der Woche dreht sich heute alles um die frisch enthüllte Xbox One Scorpio: Was kann die neue Konsole, was kostet der Spaß und wer sollte sie sich holen? Alle Antworten darauf geben wir im Video. Außerdem werfen wir einen Blick auf die kommende Woche und verraten euch, welche beiden Spiele-Releases ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Alle wichtigen Infos der Woche erfahrt ihr auf einen Blick in unserer neuen Gamesworld Weekly Newsshow!

Mehr zu Video-News findet ihr auf unserer Themenseite.