Xbox One Scorpio, Quake Champions, Rocket League 2: Video-News am 13. März

13.03.2017 um 15:30 Uhr Neue Details zur Hardware-Leistung der Xbox One Scorpio! Gerüchten zufolge sollen Spieler auch ohne Patches oder Updates in den Genuss der verbesserten Grafikleistung kommen. Das Bezahl-Modell für Quake Champions steht indes endlich fest. Das neue Quake soll demnach völlig kostenlos spielbar sein - mit einem großen Haken. Außerdem in den Video-News: Nintendo äußert sich zu den Problemen der Switch und um einen Nachfolger zu Rocket League steht es aktuell ziemlich schlecht. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 13. März!

