15:12

Xbox One Scorpio, Elex, Mass Effect: Andromeda, Switch: Video-News am 5. April

05.04.2017 um 15:30 Uhr Microsoft enthüllt die Xbox One Scorpio! In Kooperation mit einer Hardware-Website werden sämtliche Details zur 4k-Konsole geklärt. Ein Gameplay-Video zu Elex erntet Kritik. Spieler stören sich vor allem an der Grafik und den Animationen. Warum die ganze Aufregung wohl etwas vorschnell ist, klären wir in den Video-News! Ein Patch soll schon in Kürze viele Probleme von Mass Effect: Andromeda beheben - auch neue Animationen kommen schneller als gedacht ins Spiel. Alles andere als beruhigend sind aktuell auftretende Probleme mit der Nintendo Switch. Wer die Konsole überwiegend im Dock-Modus betreibt, könnte sein System unter Umständen zerstören. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 5. April!

