Watch Dogs 2, Zelda, Modern Warfare Remastered: Video-News vom 16. November

16.11.2016 um 15:30 Uhr Watch Dogs 2 hat Launch-Probleme! Der "Seamless-Multiplayer"-Part sorgt derzeit nämlich nicht für Freude, sondern verursacht Abstürze. Ubisoft hat sich nun in einem Statement zum Mehrspielermodus geäußert. Ebenfalls in Watch Dogs 2 ist ein Easter-Egg versteckt, das möglicherweise einen ganz neuen Ubisoft-Titel zeigt. Außerdem in den News: The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint wohl später als bisher angenommen, in Call of Duty: Modern Warfare Remastered sind Hinweise auf ein Shop-System aufgetaucht und hochrangige Ubisoft-Mitarbeiter müssen der Börsenaufsicht Rede und Antwort stehen. Alle Infos in den Video-News Games TV 24 am 16. November.

