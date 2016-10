Uncharted 4 DLC, Battlefield 1, Final Fantasy 7 - Video-News vom 31. Oktober

31.10.2016 um 15:30 Uhr Schon bald soll es handfeste Infos zum Story-DLC von Uncharted 4: A Thief's End geben. Zumindest die Synchronsprecher von Nathan und Sam Drake verlieren schon jetzt deutliche Worte zur Erweiterung. Auch bei Battlefield 1 gibt es Neuigkeiten zu den DLCs. Außerdem sollen in Kürze der Hardcore- und Classic-Modus Einzug in den Weltkriegs-Shooter halten. Das alles und mehr erfahrt ihr in den Video-News Games TV 24 Daily am 31. Oktober.

