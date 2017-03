Ultimate Team in Battlefield, FF 15 für PC, Oculus Rift: Video-News am 3. März

03.03.2017 um 15:30 Uhr Den Ultimate-Team-Modus aus FIFA könnte es schon bald auch für Battlefield und Battlefront geben. EA arbeitet aktuell wohl an der konkreten Umsetzung des Ingame-Sammelspiels für weitere Spiele. Final Fantasy 15 könnte indes tatsächlich noch für den PC erscheinen. Square Enix hat im Rahmen der GDC einen Demo-Built gezeigt, der wohl auf einem Rechner mit Nvidias GTX 1080 Ti lief. Außerderm in den Video-News: Preissenkung bei Oculus Rift und Oculus Touch und der Season Pass von Ghost Recon Wildlands. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am dritten März!

