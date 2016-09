Ubisoft vs. Vivendi, Stardew Valley, Bulletstorm - Video-News vom 30. September

30.09.2016 um 15:30 Uhr Gestern gab's den ersten Showdown in der Saga Ubisoft und Vivendi - in der Aktionärsversammlung wurde der bisherige Kurs von Ubisoft erstmal bestätigt. Außerdem: In Stardew Valley dürft ihr euch jetzt scheiden lassen. Dazu gibt's mit einer Spezial-Edition von Bulletstorm eine potenzielle Ankündigung. Das und vieles mehr in den Video-News Games TV 24 Daily vom 30 September.

Mehr zu Video-News findet ihr auf unserer Themenseite.