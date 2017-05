10:48

Ubisoft 2017: neue Spiele, neue Wege - die Gamesworld Weekly News Show KW 20

21.05.2017 um 15:30 Uhr Ubisoft schürt die Vorfreude auf die E3: Ganze drei neue Spiele hat der Publisher im Verlauf der letzten Tage angekündigt. Im Thema der Woche beschäftigen wir uns sowohl mit The Crew 2, Assassin's Creed 7 und Far Cry 5 als auch mit der künftigen Unternehmens-Strategie von Ubisoft. Der News-Rückblick dreht sich heute um neue Inhalte für Playerunknown's Battlegrounds, einer Mobile-Umsetzung von The Legend of Zelda und einem üblen Hacker-Angriff auf Filmproduzent Disney. In unserer Spiele-Vorschau stellen wir euch diese Woche das blutige Versteckspiel Friday the 13th und den ungewöhnlichen Adventure-Thriller Get Even vor. Alle Infos erfahrt ihr in unserer Gamesworld Weekly News Show!

