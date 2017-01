Titanfall 2, The Legend of Zelda, Nioh: Video-News am 17. Januar 2017

The Legend of Zelda, Neue PS4-Games, Mass Effect: Andromeda

17.01.2017 um 15:30 Uhr Der zweite Gratis-DLC für Titanfall 2 steht in den Startlöchern! Shooter-Fans dürfen sich unter anderem über einen neuen Mehrspieler-Modus freuen. Nintendo hat sich über die Unterschiede zwischen den Switch- und Wii-U-Versionen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild geäußert. Außerdem gibt es Neuigkeiten zum Hardcore-Rollenspiel Nioh und der ersten Erweiterung von Darkest Dungeon. Alle Infos erfahrt ihr in den Video-News am 17. Januar.

