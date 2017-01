The Legend of Zelda, Neue PS4-Games, Mass Effect: Andromeda: Video-News vom 12. Januar

12.01.2017 um 15:30 Uhr Erscheint The Legend of Zelda zusammen mit der Nintendo Switch? Ein Bild von erster Zusatzhardware für die neue Konsole lieferte nun einen recht eindeutigen Hinweis. Sony hat für 2017 noch einiges auf Lager! Schenkt man den Aussagen eines Sony-Managers glauben, so erwarten uns 2017 spannende Neuankündigungen. Außerdem in den Video-News: Neue Details zum Mehrspieler-Modus von Mass Effect Andormeda, Battlefield 3 und Bad Company 2 für Xbox One und eine Klarstellung zu Scalebound. Alle Infos gibt's bei Games TV 24 Daily am 12. Januar.

