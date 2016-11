Call of Duty - Infinite Warfare: Top-5 im Video - das hat uns am besten gefallen

The Last Guardian, Rainbow Six Siege, Final Fantasy 15:

The Last Guardian, Rainbow Six Siege, Final Fantasy 15: Video-News vom 11. November

11.11.2016 um 15:30 Uhr Final Fantasy 15 kann vor Release schon kostenlos gespielt werden! Zumindest in Japan bietet Square Enix ab heute eine Demo-Version an. Ebenfalls kostenlos könnt ihr an diesem Wochenende Rainbow Six Siege spielen. Zudem wurden die neuen Operators für den nächsten DLC vorgestellt. Außerdem in den News: Eine Videospiele-Charity-Plattform verschenkt die Dirt 3 Complete Edition für Steam, The Last Guardian wird die PS4 Pro unterstützen und Nintendo stoppt die Produktion der Wii U - diesmal wirklich! Alle Infos in unseren Video-News Games TV 24 Daily am 11. November.

