The Evil Within 2, Mass Effect: Andromeda, Nintendo: Video-News am 20. März

God of War 2017, Horizon: Zero Dawn, Blizzard gegen Cheater:

20.03.2017 um 15:30 Uhr Horror-Fans aufgepasst! Der Release von The Evil Within 2 lässt wohl nicht mehr lange auf sich warten. Eine Stellenanzeige seitens Entwickler Tango Gameworks liefert nun einen eindeutigen Hinweis zum Sequel. Shitstorm: Die Kontroverse um die Animationen von Mass Effect Andromeda läuft aus dem Ruder. Eine Mitarbeiterin von Entwickler BioWare bekommt nun den Hass der Community ab - völlig zu Unrecht! Außerdem in den Video-News: Nintendo zieht Konsequenzen aus dem Launch der Switch und der Release von Super Mario Run für Android-Geräte steht kurz bevor. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 20. März!

Horror-Fans aufgepasst! Der Release von The Evil Within 2 lässt wohl nicht mehr lange auf sich warten. Eine Stellenanzeige seitens Entwickler Tango Gameworks liefert nun einen eindeutigen Hinweis zum Sequel. Shitstorm: Die Kontroverse um die Animationen von Mass Effect Andromeda läuft aus dem Ruder. Eine Mitarbeiterin von Entwickler BioWare bekommt nun den Hass der Community ab - völlig zu Unrecht! Außerdem in den Video-News: Nintendo zieht Konsequenzen aus dem Launch der Switch und der Release von Super Mario Run für Android-Geräte steht kurz bevor. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 20. März!

