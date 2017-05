The Crew 2, Far Cry 5, Metroid Prime 4, CoD: WW2: Video-News am 17. Mai

Schnäppchen • AMD Ryzen 7 1800X nur 497,90€ • Gigabyte-Mainboard kaufen und bis zu 60€ Steam-Guthaben erhalten • 2 neue PCGH-PCs mit GTX 1080 Ti • The Surge 42,49€ • Nur 3,90€: AMD A4-3400 • 7 Tage Serien-Schnäppchen (u. a. Game of Thrones)[Anzeige]

17.05.2017 um 15:30 Uhr Ubisoft hat The Crew 2 und Far Cry 5 angekündigt! Neben Assassin's Creed 7 sollen beide Titel noch im aktuellen Geschäftsjahr erscheinen. Indes gibt es auch neue Infos zum Setting des neuen Far Cry. Nintendo arbeitet offenbar an zwei neuen Spielen im Metroid-Universum - beide Titel sollen auf der E3 enthüllt werden. Außerdem in den Video-News: CoD WW 2 für die Nintendo Switch und der PS4-Release von Elite: Dangerous. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 17. Mai!

