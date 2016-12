PSVR mit PC nutzen, The Division, Pokémon GO: Video-News am 13. Dezember

The Last of Us Part 2: Motion-Capture-Technologie im Video vorgestellt

13.12.2016 um 15:30 Uhr PlayStation VR kann nun auch für Steam-Spiele auf dem PC genutzt werden. Ein Workaround ermöglicht den Einsatz der Sony-VR-Brille nun auch abseits der Konsole. Welche Einschränkungen ihr dabei in Kauf nehmen müsst, erfahrt ihr im Video. Immer mehr Zeichen deuten darauf hin, dass The Division für 2017 einen zweiten Season-Pass erhalten wird. Ein besonders kurioser Hinweis tauchte nun bei Reddit auf. Außerdem in den Video-News Games TV 24 Daily: Neue Monster für Pokémon GO, eine Erweiterung mit Mod-Unterstützung für Binding of Isaac und Lizenzmusik für das abgedrehte Spencer/Hill-Game Slaps and Beans!

