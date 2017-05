Steam, Assassin's Creed Origins, Shadow of the Tomb Raider: Video-News am 08. Mai

Horizon: Zero Dawn - Patch 1.20 jetzt zum Download - Was ändert sich?

08.05.2017 um 15:30 Uhr Heißt das neue Assassin's Creed Origins? Angebliches Werbematerial nennt angeblich den wirklichen Untertitel zum neuen Assassinen-Abenteuere. Bisherige Leaks deuteten allerdings auf Assassin's Creed: Empire hin. Außerdem in den Video-News: Zur Rückgabefunktion von Steam gibt es interessante Zahlen, der Release-Termin von Shadow of the Tomb Raider wurde eingegrenzt und Star Wars Battlefront 2 bringt umfangreiche VR-Inhalte. Alle Infos in den Gamesworld Daily News am achten Mai!

