14:51

Star Wars: KOTOR Reboot, CS:GO Coin, Battlefield 1: Video-News am 11. April

11.04.2017 um 15:30 Uhr Bioware arbeitet angeblich an einem neuen Star Wars: Knights of the Old Republic! Entsprechende Hinweise lieferte ein YouTuber mit direktem Kontakt zu den Entwicklern. Beim neuen KOTOR soll es sich demnach um ein Serien-Reboot der beliebten Star-Wars-Reihe handeln. Eine ganz besondere Belohnung können sich aktuell Langzeitspieler von Counterstrike: Global Offensive sichern. Eine besondere Münze soll die Sammlerherzen von Shooter-Fans höher schlagen lassen. Außerdem in den Video-News: Eine Night-Map für Battlefield 1 und der Nintendo Direct Live-Stream mit Splatoon 2. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 11. April 2017!

