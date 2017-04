13:07

Star Wars: Battlefront 2, KotoR 3, World of Tanks: Die Gamesworld Weekly Newsshow KW 15 Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D73653%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1225680%26product%5Fid%3D261341%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]73653[/ctecvideo]

Star Wars: Battlefront 2, KotoR 3, World of Tanks: Die Gamesworld Weekly Newsshow KW 15

15.04.2017 um 15:30 Uhr Star Wars: Battlefront 2 und das angebliche Reboot von Knights of the old Republic beschäftigen uns diesmal im Thema der Woche. Wir nehmen die Star Wars Celebration zum Anlass und diskutieren: Was ist dran an den Gerüchten zu KotoR,was erwartet uns in Battlefront 2 und was macht eigentlich das Star-Wars-Spiel von Visceral Games? Außerdem werfen wir einen Blick zurück auf die spannendsten News der Woche: Creative Assembly verspricht weitläufige Änderungen für Total War: Warhammer 2, Wargaming will den Free-to-play-Titel World of Tanks noch sehr lange unterstützen und der aktuelle Patch für Mass Effect: Andromeda lässt Raubkopierer alt aussehen. In der Spiele-Vorschau stellen wir euch zudem zwei spannende Games vor, die ihr in der nächsten Woche unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Alle Infos erfahrt ihr in der Gamesworld Weekly Newsshow!

Mehr zu Video-News findet ihr auf unserer Themenseite.