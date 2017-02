Star Wars Battlefornt 2, Fallout: New Vegas 2, Nintendo Switch: Video-News am 1. Februar

01.02.2017 um 15:30 Uhr Neue Infos zu Battlefront 2! Star-Wars-Fans dürften sich vor allem über zwei neue Features freuen. Neben Pillars of Eternity 2 arbeitet Obsidian offenbar auch an Fallout New Vegas 2. Außerdem in den Video-News: Neue Details zur Nintendo Switch und die Listenstreichung von Duke Nukem 3D. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 2. Februar!

