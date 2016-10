Star Citizen, Mafia 3, Final Fantasy 15, Wasteland 3. Video-News vom 10. Oktober

10.10.2016 um 15:30 Uhr Die CitizenCon zu Star Citizen lief am Wochenende. Außerdem in den Video-News Games TV 24 Daily: Das Nachspiel zum Mafia-3-Release, die mögliche PC-Version von Final Fantasy 15, neues zur Crowdfunding-Kampagne zu Wasteland 3. Plus: Der Erfinder der Witcher-Figur meldet sich zu Wort.

