Scalebound, PSVR Pro, Counter-Strike: GO: Video-News am 10. Januar

10.01.2017 um 15:30 Uhr Platinum Games hat die Entwicklung von Scalebound eingestellt. Der Titel wird also nicht wie geplant für PC und Xbox One erscheinen. Offenbar gab es Probleme mit Publisher Microsoft. Über 1,5 Millionen CS:GO-Accounts wurden gehackt. Ziel des Hacks war eine beliebte E-Sports-Plattform. Welche Gefahren den betroffenen Usern nun drohen, erklären wir in den News. Außerdem gibt es Neuigkeiten zu einem PSVR-Nachfolger und weiteren Remaster-Fassungen von The-Elder-Scrolls-Entwickler Bethesda. Alle Infos gibt's bei Games TV 24 Daily am 10. Januar!

