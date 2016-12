Resident Evil 7, Nier: Automata, Crytek: Video-News am 12. Dezember

12.12.2016 um 15:30 Uhr Von Resident Evil 7 verspricht sich Capcom schon jetzt großen Erfolg - nicht nur in puncto Verkäufe, sondern auch bei den Test-Wertungen! Ganz anders sieht es aktuell bei Activision aus. Die Verkaufszahlen von Call of Duty: Infinite Warfare fallen im Vergleich zu Black Ops 3 enttäuschend aus. Enttäuscht sind auch die Angestellten von Crytek. Gerüchten zufolge befindet sich das Unternehmen erneut in einer schweren Krise. Außerdem in den Video-News: Die kostenlose Demo von Nier: Automata und der erste DLC von Watch Dogs 2.

