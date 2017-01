Resident Evil 7, Borderlands 3, Neue Valve-Spiele: Video-News am 18. Januar 2017

18.01.2017 um 15:30 Uhr Resident Evil 7 ist schon im Umlauf! Leaks und Spoiler sind also an der Tagesordnung. Wir geben euch alle Infos zum Spiel - garantiert Spoiler-frei! Schafft es Borderlands 3 auf die Nintendo Switch? Gearbox CEO Randy Pitchford spricht nun Klartext. Außerdem in den News: Prison Architect gerät ins Visier des Roten Kreuzes, Gabe Newell plaudert über Half-Life 3 und No Man's Sky bekommt womöglich neue Vehikel. Alle Infos erfahrt ihr in den Video-News am 18. Januar!

