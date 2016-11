Remedy, Total War: Warhammer, Titanfall 2: Video-News vom 18. November

18.11.2016 um 15:30 Uhr Im Gegensatz zu EA hielt man das Release-Fenster von Titanfall 2 bei Respawn Entertainment für wenig clever. In einem Interview packen die Entwickler nun aus und schießen gegen ihren Publisher. Remedey Entertainment, die Entwickler von Alan Wake und Quantum Break, arbeiten an einem neuen Spiel! Ein Mini-Teaser weist darauf hin, dass die Ankündigung kurz bevorsteht. Handelt es sich dabei um Alan Wake 2, Max Payne 4 oder gar Quantum Break 2? Total War: Warhammer bekommt eine neue Fraktion! Mit dem bisher umfangreichsten DLC hält eine neue Elfenrasse Einzug in die Warhammer-Welt. Alle Infos in den Video-News Games TV 24 Daily am 18. November

