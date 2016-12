Red Dead Redemption 2, For Honor, PETA vs. FF15: Video-News vom 20. Dezember

20.12.2016 um 15:30 Uhr Endlich neue Infos zu Red Dead Redemption 2! Ein Insider hat interessante Details zum Online-Modus und der Story von Rockstars Western-Epos ans Licht gebracht. Bei For Honor will Ubisoft auf ein Dedicated-Server-Modell verzichten - die Alternative führt jetzt zu großer Empörung bei den Spielern Außerdem in den News: Die Tierschutzorganisation PETA will Final Fantasy 15 aus dem Verkehrt ziehen, die Witcher-Entwickler CD Projekt Red freuen sich über eine große Finanzspritze und Microsoft läutet eine große Rabatt-Offensive ein. Alle Infos bei Games TV 24 Daily am 20. Dezember!

