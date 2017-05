Playstation 5 schon 2018, Darksiders 3, Prey: Video-News am 3. Mai

12:24

03.05.2017 um 15:30 Uhr Die Playstation 5 erscheint schon 2018 - zumindest wenn es nach einem bekannten Branchen-Analysten geht. Als Grund für den schnellen Release nennt er eine mögliche Reaktions-Strategie auf Microsofts Xbox One Scorpio. Darksiders 3 wurde offiziell angekündigt! Neben ersten Infos zu Story und Gameplay gibt es auch schon einen Release-Zeitraum. Außerdem in den Video-News: Prey soll einen reibungslosen PC-Launch hinlegen und das XCOM-Like Phoenix Point wurde in Rekordzeit erfolgreich finanziert. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am dritten Mai 2017!

