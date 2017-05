11:55

Playstation 5, Swatting, Shadow of the Tomb Raider: Die Gamesworld Weekly Newsshow KW 18 Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D73882%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1227250%26product%5Fid%3D261341%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]73882[/ctecvideo]

Playstation 5, Swatting, Shadow of the Tomb Raider: Die Gamesworld Weekly Newsshow KW 18

06.05.2017 um 15:30 Uhr Die Playstation 5 soll einem Branchen-Analysten zufolge schon 2018 erscheinen! Im Thema der Woche diskutieren wir über die neue Sony-Konsole und prüfen die Argumente des Analysten. Im News-Rückblick berichten wir heute über einen lebensgefährlichen Swatting-Vorfall, dem ein Streamer kürzlich zum Opfer gefallen ist. Außerdem gibt es eine gute Nachricht für Half-Life-Fans und frische Infos zum neuen Abenteuer von Lara Croft - Shadow of the Tomb Raider. In der Spielevorschau präsentieren wir euch das kuriose Puzzle-Adventure Haimrik und den pfeilschnellen Retro-Shooter Strafe!

Mehr zu Video-News findet ihr auf unserer Themenseite.