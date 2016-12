PSX 2016, The Last of Us 2, Kingdom Come Deliverance 2: Video-News am 5. Dezember

PSX 2016, The Last of Us 2, Kingdom Come Deliverance 2:

05.12.2016 um 15:30 Uhr The Last of Us 2 kommt! Was euch im Action-Adventure rund um Ellie und Joel erwartet, erfahrt ihr bei uns. Daneben gab es im Rahmen der PSX 2016 natürlich noch viele weitere Neuigkeiten, unter anderem zum Standalone-DLC Uncharted: The Legacy, einem neuen Update für die Demo von Resident Evil 7 und einer Remastered-Collection zu Crash Bandicoot. Alles Wissenswerte haben wir in den Video-News Games TV 24 für euch zusammengefasst.

The Last of Us 2 kommt! Was euch im Action-Adventure rund um Ellie und Joel erwartet, erfahrt ihr bei uns. Daneben gab es im Rahmen der PSX 2016 natürlich noch viele weitere Neuigkeiten, unter anderem zum Standalone-DLC Uncharted: The Legacy, einem neuen Update für die Demo von Resident Evil 7 und einer Remastered-Collection zu Crash Bandicoot. Alles Wissenswerte haben wir in den Video-News Games TV 24 für euch zusammengefasst.

