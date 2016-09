PS4 Pro, No Man's Sky, Xbox One Scorpio: - Video-News vom 19. September 2016

19.09.2016 um 15:30 Uhr Shuhei Yoshida übt Kritik an No Man's Sky, Aussagen zur PS4 Pro sind eher verwirrend als aufklärend, die Xbox One Scorpio kommt in nativem 4K daher und Valve entfernt Spiele von Digital Homicide von Steam. Das und noch mehr in den täglichen Video-News am 19. September 2016.

