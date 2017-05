PS Plus im Juni, FIFA 18, For Honor: Video-News am 29. Mai

PS Plus im Juni, FIFA 18, For Honor:

29.05.2017 um 15:30 Uhr Abonnenten von Playstation Plus dürfen sich im Juni 2017 wieder über kostenlose Spiele freuen. Ein Leak deutet nun auf zwei wirklich hochkarätige PS4-Titel hin! Bei FIFA 18 kooperiert Publisher EA offenbar mit Sony. Ein Youtuber hat diesbezüglich einen entscheidenden Hinweis geliefert. In den letzten Jahren arbeitete man bei der FIFA-Reihe immer mit Konkurrent Microsoft zusammen. Außerdem in den News: Ein Patch für For Honor soll Rage-Quittern das Fürchten lehren und die PS4 Pro soll bis Weihnachten billiger werden. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 29. Mai!

Abonnenten von Playstation Plus dürfen sich im Juni 2017 wieder über kostenlose Spiele freuen. Ein Leak deutet nun auf zwei wirklich hochkarätige PS4-Titel hin! Bei FIFA 18 kooperiert Publisher EA offenbar mit Sony. Ein Youtuber hat diesbezüglich einen entscheidenden Hinweis geliefert. In den letzten Jahren arbeitete man bei der FIFA-Reihe immer mit Konkurrent Microsoft zusammen. Außerdem in den News: Ein Patch für For Honor soll Rage-Quittern das Fürchten lehren und die PS4 Pro soll bis Weihnachten billiger werden. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 29. Mai!

