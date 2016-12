Overwatch, Battlefield 1, Warhammer in VR: Video-News am 22. Dezember

22.12.2016 um 15:30 Uhr Große Aufregung um Overwatch! Ein digitaler Comic zum Blizzard-Titel wurde in Russland verboten. Der Grund: Die sexuellen Vorlieben eines Charakters. EA und Dice haben das Weihnachtsevent für Battlefield 1 gestartet. Zu den Highlights zählen ein neuer Modus sowie ein besonderes Abzeichen. Wie ihr euch das Dog Tag holen könnt und welche Überraschungen euch über die Feiertage außerdem noch in Battlefield 1 erwarten, erfahrt ihr in unseren Video-News. Außerdem bei Games TV 24 Daily: Die Warhammer-Welt könnt ihr ab sofort in VR erleben und Super Mario Run bekommt einen neuen Modus.

