Nintendo Switch, Zelda, Herbst-Sales: Video-News am 24. November

24.11.2016 um 15:30 Uhr The Legend of Zelda Breath of the Wild hat einen Release-Termin! Eine Insiderin will das konkrete Veröffentlichungsdatum von einer vertrauenswürdigen Quelle erfahren haben. Von Bethesda gibt es zudem eine erste Einschätzung zur Nintendo Switch, auch zur Partnerschaft und dem geplanten Skyrim Ableger gibt's Neuigkeiten. Außerdem in den News: Homefront-Entwickler Deep Silver gesteht sich einige Fehler bei der Terminplanung ein und die Sales-Welle bricht über die Spieler herein. Wo ihr am besten sparen könnt, erfahrt ihr in den Video-News Games TV 24 Daily am 24. November.

