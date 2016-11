Nintendo Switch, Uncharted 4, Watch Dogs 2: Video-News vom 22. November

22.11.2016 um 15:30 Uhr Das Spiele-Line-Up der Nintendo Switch könnte feststehen. Eine Branchen-Insiderin hat eine umfassende Liste mit kommenden Spiele-Releases für Nintendos neue Konsole veröffentlicht. Uncharted 4 hingegen bekommt schon bald einen neuen Mehrspielermodus spendiert. In "Survival" stellt ihr euch mit bis zu zwei Freunden 50 Gegnerwellen. Außerdem in den Video-News: Erste Verkaufszahlen von Watch Dogs 2 liegen weit hinter dem Vorgänger und nach Jahren der Stille gibt es erstmals wieder ein Statement seitens Bioware zu Jade Empire 2. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 22. November.

Mehr zu Video-News findet ihr auf unserer Themenseite.