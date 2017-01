Nintendo Switch - Spiele & Technik, Half-Life 3, Dirt Rally VR: Video-News am 13. Januar

13.01.2017 um 15:30 Uhr Neue Details zur Nintendo Switch! Wir haben alle Infos zu Release, Preis und Technik für euch zusammengefasst. Außerdem widmen wir uns den Spielen für die neue Hardware. Mit dabei sind unter anderem Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Splatoon 2. Unerfreuliche Neuigkeiten gibt es indes zu Half-Life 3. Ein angeblicher Valve-Mitarbeiter hat interne Informationen ausgepackt und verraten wie es um den Titel steht. Besonders kurios: Beinahe wäre Gordon Freemans drittes Abenteuer ein Echtzeit-Strategiespiel geworden. Alle Infos zu diesen und weiteren Themen erfahrt ihr in den Video-News Games TV 24 Daily am 13. Januar.

