Nintendo Switch, Rainbow Six: Siege, UBI30: Video-News am 16. Dezember

16.12.2016 um 15:30 Uhr Die Leistung der Nintendo Switch kann wohl nicht mit der Konkurrenz mithalten. Insidern zufolge soll die Nintendo Konsole deutlich schwächer auf der Brust sein, als PS4 und Xbox One. Ubisoft wird 30 und schenkt euch erneut Spiele. Insgesamt sieben Top-Titel gibt es für kurze Zeit kostenlos, für Konsolen-Spieler gibt es allerdings einen Haken. Außerdem in den News: Eine Gratis-Map für Rainbow Six Siege, schnellere Downloads auf der Xbox One. Alle Infos gibt's in den Video-News Games TV 24 Daily am 16. Dezember!

