Nintendo Switch, Overwatch Bannwelle, Resident Evil 7: Video-News am 16. Januar

16.01.2017 um 15:30 Uhr Warum gibt es keine Spiele-Bundles zum Release der Nintendo Switch? Laut Nintendo of America hat dies einen ganz einfachen Grund. Außerdem gibt es neue Infos zum Akku der neuen Konsole. Indes sorgt der Launchtitel The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Aufsehen. Installiert belegt Links neues Abenteuer nämlich massig internen Speicher. Außerdem in den News: Eine massive Bannwelle bei Overwatch, ein Season Pass für Resident Evil 7 und das Aus für Titanfall Frontline. Alle Infos erfahrt ihr bei Games Tv 24 Daily am 16. Januar.

