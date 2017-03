Schnäppchen • Heute Prime-Deals bei Amazon (TVs und DVB-T2-Produkte reduziert) • VTX3D Radeon R9 390 nur 184,90€ • GTX 1070/1080 kaufen und For Honor oder Ghost Recon Wildlands kostenlos erhalten • Mass Effect: Andromeda für 47,99€ • 3 3D-Blu-rays für 30 EUR (u. a. Legend of Tarzan, Mad Max) [Anzeige]

God of War 2017, Horizon: Zero Dawn, Blizzard gegen Cheater:

The Evil Within 2, Mass Effect: Andromeda, Nintendo:

1 "Nintendo Switch, For Honor, Legend of Zelda auf PC: Video-News am 23. März"

Nintendo Switch, For Honor, Legend of Zelda auf PC: Video-News am 23. März

12:31 Nintendo Switch, For Honor, Legend of Zelda auf PC: Video-News am 23. März

23.03.2017 um 15:30 Uhr Nintendo repariert die Joy-Cons der Switch! Ein simpler Life-Hack schafft offenbar Abhilfe bei auftretenden Verbindungsproblemen der Switch-Controller. Für den Ingame-Shop von For Honor zieht Ubisoft aktuell die Kritik der Community auf sich. Via Livestream äußern sich die Entwickler nun zum angeblichen Sahl-Skanadal und stellen klar, an wen sich die Ingame-Währung besonders richten soll. Außerdem in den Video-News: Die PC-Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild macht Fortschritte! Mittlerweile läuft die Emulator-Fassung deutlich besser als noch vor wenigen Wochen. Die USK hat zudem eine Definitive Edition zu ReCore geleakt. PC-Spieler hoffen erneut auf eine Steam-Version. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 23. März 2017!

video

1223872

Video-News

Nintendo Switch, For Honor, Legend of Zelda auf PC: Video-News am 23. März

Nintendo repariert die Joy-Cons der Switch! Ein simpler Life-Hack schafft offenbar Abhilfe bei auftretenden Verbindungsproblemen der Switch-Controller. Für den Ingame-Shop von For Honor zieht Ubisoft aktuell die Kritik der Community auf sich. Via Livestream äußern sich die Entwickler nun zum angeblichen Sahl-Skanadal und stellen klar, an wen sich die Ingame-Währung besonders richten soll. Außerdem in den Video-News: Die PC-Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild macht Fortschritte! Mittlerweile läuft die Emulator-Fassung deutlich besser als noch vor wenigen Wochen. Die USK hat zudem eine Definitive Edition zu ReCore geleakt. PC-Spieler hoffen erneut auf eine Steam-Version. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 23. März 2017!

http://www.videogameszone.de/Video-News-Thema-261341/Videos/Nintendo-Switch-For-Honor-Legend-of-Zelda-auf-PC-1223872/

http://www.videogameszone.de/screenshots/medium/2017/03/GamesWorld_Daily_News_23032017_02_b2teaser_169.jpg

video-news

videos

http://vcdn.computec.de/ct/2017/3/73376_sd.mp4