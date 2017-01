Nintendo Switch, For Honor, Final Fantasy 7 Remake: Video-News am 11. Januar

11.01.2017 um 15:30 Uhr Das Spiele-Lineup der Nintendo Switch wurde geleakt! Eine angebliche Release-Liste benennt zahlreiche Titel, die 2017 für die neue Nintendo-Konsole erscheinen sollen. Vermutlich länger gedulden müssen sich Fans von final Fantasy 7 und Kingdom Hearts 3. Ein Mitarbeiter von Square Enix hat sich zum Entwicklungsstand beider Titel geäußert - und trägt damit nicht unbedingt zur Vorfreude der Spieler bei. Außerdem in den News: Die Gründe zur Einstellung von Scalebound, der Beta-Start von For Honor und Neuigkeiten zur Box-Version von Mass Effect: Andormeda. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 11. Januar!

Mehr zu Video-News findet ihr auf unserer Themenseite.