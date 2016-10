Nintendo Switch, Final Fantasy 15, Gears of War 4 - Video-News vom 28. Oktober

28.10.2016 um 15:30 Uhr Details zum Display der Nintendo Switch bekannt gegeben, Final Fantasy 15 bekommt tolle DLCs, Gears of War 4 Halloween-Event, Pokémon Sonne und Mond bricht jetzt schon Rekorde und die Steep Open-Beta startet. Alle Neuigkeiten in den Video-News Games TV 24 Daily am 28. Oktober.

