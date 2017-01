Nintendo Switch, Battlefield 1, For Honor: Video-News am 13. Januar

23.01.2017 um 15:30 Uhr Wie erfolgreich wird die Nintendo Switch? Diese Frage wollen Marktanalysten nun beantwortet haben. Demnach soll sich die Switch sogar deutlich besser verkaufen als die Xbox One! Außerdem in den Video-News: Battlefield 1 bekommt einen neuen Realismus-Modus, die PC-Systemvoraussetzungen von For Honor fallen wirklich überraschend aus und bei The Legend of Zelda Breath of the Wild sollen mehrere mögliche Enden über den Bildschirm flimmern. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 23. Januar!

