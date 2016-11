Nintendo Switch, ARK: Survival Evolved, FIFA - Video-News 15. November

15.11.2016 um 15:30 Uhr Was kostet die Nintendo Switch? Der Preis der neuen Konsole könnte bereits feststehen! Studio Wildcard hat neuen Endgame-Content für das Survival-Game ARK angekündigt. Mit TEK Tier soll es in der Welt der Dinos futuristisch zugehen. Ein Mega-Hack sorgte in der FIFA-Reihe für massive Verluste für EA. Die dreisten Diebe stehen nun vor Gericht. Außerdem in den News: Ubisoft will Rainbow SIx Siege auf eine weitere Season lang mit neuen Inhalten versorgen und zum Marvel-Blockbuster Guardians of the Galaxy ist möglicherweise ein Adventure in Arbeit. Alle Infos in den Video-News Games TV 24 Daily am 15. November 2016!

